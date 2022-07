In viaggio verso il futuro. Oggi William Rovida, portiere campione d'Italia Under19 con l'Inter, arriverà a breve a Carrara per legarsi, in prestito secco per la nuova stagione, alla Carrarese. Per l'estremo difensore si tratta della prima esperienza da professionista dopo essere cresciuto nella Cantera nerazzurra, percorso culminato lo scorso giugno con la vittoria del titolo Primavera in finale contro la Roma.