La trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto si sta rivelando più complicata di quanto ci si potesse aspettare. Ormai è noto che tra le parti c'è distanza e non è detto che si riesca a colmare nel corso dei prossimi incontri, il primo in programma tra oggi e domani con l'agente Alejandro Camano. In viale della Liberazione, alla luce della fermezza con cui il manager continua a mantenere alte le richieste anche a fronte dell'evidente difficoltà del club ad accontentarle, sta facendosi strada il pensiero che ci possa essere qualcuno pronto ad accontentarlo anche se di richieste finora non c'è l'ombra.

Per adesso è una sensazione ma se l'argentino non accettasse di andare incontro alle esigenze della società, abbassando le proprie richieste, chiarirebbe di conseguenza la propria volontà di andarsene, a dispetto di parole da sempre in controtendenza. Una vera e propria partita a scacchi in cui l'Inter non può fare ulteriori mosse e si aspetta che sia la controparte a venirle incontro.

A suffragare la sensazione negativa in casa nerazzurra è un sondaggio di una ventina di giorni fa da parte del Paris Saint-Germain con Camano nel corso delle discussioni per il rinnovo di Achraf Hakimi. I francesi sono alla ricerca di un attaccante e di un esterno offensivo e il Toro da tempo è un loro pallino. Per questa ragione, pur non essendoci alcuna trattativa in corso, non si può escludere che Lautaro possa ricevere una proposta allettante dal punto di vista economico da Parigi. Questo non significa che la prenderebbe in considerazione, ma neanche il contrario.

In attesa che le carte vengano scoperte è dunque giusto prepararsi a ogni evenienza e la diligenza nerazzurra ne è consapevole.