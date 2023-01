L’Epic Team alza la voce. Dopo aver smentito con forza l’idea che Marcelo Brozovic lasci l’Inter, adesso si tocca il tema dell’integrità fisica del calciatore. Ecco le parole in esclusiva dell’entourage dell’atleta croato, ancora convalescente dopo un fastidioso problema muscolare: “Marcelo non ha mai ricevuto cure mediche o trattamenti senza la piena conoscenza e approvazione dell'Inter. Proprio come le speculazioni sull'addio di Marcelo all'Inter l'anno scorso, anche tutte le speculazioni dei media quest'anno sono sbagliate. Sfortunatamente, viviamo in un'epoca in cui chiunque può scrivere rumors infondati sui media senza citazioni ufficiali dell'Inter o di Marcelo”.