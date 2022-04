Simone Inzaghi non ha mai avuto dubbi: la sua Inter ad aprile avrebbe sicuramente guadagnato l’accesso alla finale della Coppa Italia, eliminando il Milan. Siamo a inizio marzo: ecco lo 0-0 della gara contro i rossoneri e un periodo non particolarmente felice dei nerazzurri anche in campionato, vedi 0-2 in casa contro il Sassuolo o lo 0-0 di Genova. Come appurato da FcInterNews però il tecnico piacentino non ha mai dubitato della forza dei suoi ragazzi, caricandoli fin dal fischio finale della gara di andata. E nonostante il pareggio a reti inviolate favorisse il Diavolo - grazie alla regola dei gol in trasferta il Milan aveva a disposizione di fatto due risultati -, il tecnico dell’Inter ha trasmesso tranquillità e sicurezza alla squadra, anche quando piovevano ingenti critiche, professandosi certo che i suoi ragazzi avrebbero ottenuto la qualificazione all’ultimo atto della competizione. E così è stato.