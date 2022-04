Incontro tra Marcel Kacinari, agente di calciatori soprattutto sloveni (René Krhin e Vid Belec con trascorsi nerazzurri) e Dario Baccin, vice direttore sportivo dell'Inter. Ufficialmente solo un incontro amichevole, non di lavoro, con l'agente che è passato per un saluto dalle parti della sede di Viale della Liberazione. Ma non è escluso che nei discorsi si siano fatti nomi di giovani promesse potenzialmente interessanti per l'Inter. In particolare, di un classe 2006, anche se il discorso deve essere ulteriormente approfondito.