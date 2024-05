Sicuramente una lunga giornata, oltretutto ben lungi dall'essere conclusa, per i rappresentanti di Oaktree che hanno preso in mano il dossier Inter. Una full immersion iniziata stamattina poco dopo le 9, e dove l'ambasciata del fondo statunitense hanno incontrato i dirigenti che formano l’area sportiva e il tecnico Simone Inzaghi, in sede per poco più di un paio d’ore. Non è stato toccato, riporta FcInterNews.it, il tema del rinnovo; se ne parlerà in seconda battuta, presumibilmente senza gli uomini della Quercia.

Non si è parlato nemmeno di mercato, a parte un rapido cenno alle linee guida che già si conoscevano: continuità del progetto, stabilità, voglia di restare per un po’ e non per forza per un tempo breve. I manager che si occupano del club sono quattro: con Katherine Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri c'è anche l'Investment Professional Carlo Ligori.

