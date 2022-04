Il 27 aprile sarà una data chiave per la stagione dell'Inter. I nerazzurri andranno finalmente a Bologna, stavolta per giocare quella gara di inizio anno che ancora oggi viene tradotta in classifica da un asterisco. Dopo quel match si saprà molto di più sulla corsa Scudetto di Inter, Milan e Napoli. Ma dopo il 27 aprile sono in programma nell'agenda di Viale della Liberazione due incontri assai rilevanti per il futuro. I rappresentanti di Ivan Perisic e Milan Skriniar avranno modo di parlare con la dirigenza nerazzurra dei rinnovi dei propri assistiti.

Se però per quanto concerne lo slovacco non ci saranno particolari problemi, vista l'intesa già raggiunta sulla base di 4,5 milioni a salire fino al 2026, ci sarà del lavoro da fare per convincere il croato a firmare. L'intenzione di entrambe le parti è chiara: continuare insieme. Lo stesso Simone Inzaghi neanche vuole prendere in considerazione l'idea che Perisic non faccia parte del suo gruppo dopo il 30 giugno, pur avendo ricevuto in regalo nel gennaio scorso Robin Gosens. La dirigenza condivide la volontà, anche perché sostituire un esterno con la qualità e la personalità di Perisic senza svenarsi sul mercato sarebbe impossibile. C'è da limare le distanze tra domanda e offerta e trovare la quadra sulla durata del contratto, ma l'ottimismo in casa Inter regna sovrano.