Ormai non è più un mistero, Lautaro Martinez ha scelto di sposare il progetto Inter rinnovando l'attuale contratto in scadenza nel giugno 2026. Scelta ampiamente condivisa dal club nerazzurro, ribadita ulteriormente dallo stesso Beppe Marotta negli ultimi giorni. Per l'Inter l'argentino è ormai un uomo simbolo e per questo verrà premiato con un sostanzioso ritocco dello stipendio, per riconoscergli lo status di leader oltre che capitano della squadra e per allontanare eventuali sirene provenienti dall'estero.

Da Viale della Liberazione è stata inviata al suo agente Alejandro Camano la prima offerta ufficiale: 7 milioni e mezzo netti a stagione fino al 2028 più bonus che lo porterebbero sopra gli 8 milioni. Cifra molto importante per le strategie finanziarie dell'Inter ma che verrà investita con soddisfazione su un giocatore ormai considerato top a livello mondiale.

Per raggiungere l'accordo definitivo serviranno probabilmente altri incontri perché il gioco delle parti prevede che l'entourage di Lautaro provi a ottenere qualcosa in più, ma alla luce della sbandierata volontà di firmare un nuovo contratto non si scorgono intoppi all'orizzonte.

L'obiettivo dell'Inter è arrivare alla fumata bianca entro dicembre, fitto calendario permettendo.

