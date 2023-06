Era nell'aria e con un like galeotto a una riflessione della nostra redazione il diretto interessato lo ha confermato: Danilo D'Ambrosio lascia l'Inter dopo quasi nove anni di difesa della maglia. Il jolly nerazzurro, il cui contratto scadrà tra due giorni, non lo rinnoverà e a 35 anni si sta già muovendo per trovare un'altra squadra. Non a caso il suo entourage è a Milano per iniziare a valutare insieme a lui le opzioni sul tavolo. Ad oggi c'è qualcosa di approfondibile sia in Italia sia all'estero, di certo il classe '88 di Caivano non ha fretta e pondererà al meglio ogni decisione sul futuro.

Inizialmente D'Ambrosio aveva chiesto un rinnovo biennale, ma la dirigenza nerazzurra ha preferito fare altre scelte, puntando sull'esperienza internazionale di Cesar Azpilicueta, di un anno più giovane, che nei proissimi giorni si libererà dal Chelsea e firmerà per l'Inter.