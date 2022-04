L’indiscrezione lanciata da Tuttosport e dal Corriere dello Sport - secondo cui Dani Ceballos sarebbe sul taccuino dell’Inter - corrisponde a verità. Non ci si trova affatto dinanzi a una trattativa in fase avanzata tra Merengues e nerazzurri, ma solo di un potenziale interesse per un calciatore sicuramente di qualità. Secondo quanto appurato da FcInterNews direttamente in Spagna il centrocampista 25enne, venuto a conoscenza di queste indiscrezioni di mercato, ha preso atto con positività della notizia. Al classe '96 di Utrera fa piacere che un club come l’Inter si stia interessando a lui, una destinazione che ovviamente sarebbe gradita. Ma con un contratto in scadenza nel 2023 il giocatore dei Blancos può diventare davvero l’oggetto dei desideri di più club, in ambito nazionale e internazionale.