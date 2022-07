Notizie confortanti da Appiano Gentile. Quest’oggi infatti tutti i giocatori della rosa dell’Inter (ad eccezione di Gosens) si sono allenati in gruppo (quindi anche Skriniar e Gagliardini). Il tedesco ha sostenuto un personalizzato ad alto ritmo. Ergo, domani mattina si deciderà se farlo rientrare in gruppo subito (magari anche per una sola delle due sedute in programma) o se far slittare il tutto a giovedì.