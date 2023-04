Per molti è un sicuro partente. Alcuni lo hanno già etichettato quasi come esubero, o comunque come calciatore fuori dal progetto. Per una cessione praticamente inevitabile che significherebbe plusvalenza e respiro per le casse nerazzurre. Al momento però nessuno in via ufficiale, o ufficiosa, come appurato da FcInterNews, ha annunciato a Marcelo Brozovic, o ai suoi rappresentanti, la volontà di liberarsi di lui a fine stagione. Negli scorsi mesi l’Epic Team aveva scelto proprio la nostra testata per ribadire le intenzioni del calciatore e oggi sostanzialmente la situazione non è poi così mutata, anzi.

Si parla di un possibile scambio col Barcellona (magari con Franck Kessie) o di una possibile offerta del Psg che addirittura avrebbe già incontrato gli agenti del croato. In realtà però non è avvenuto alcun incontro con i transalpini (anche perché forse prima si dovrebbero sapere con certezza le sorti di mister e direttore sportivo dei francesi), ma soprattutto ci si dimentica troppo presto, forse, del lauto contratto rinnovato solo la scorsa stagione da Brozovic. E dal fatto che lui e la sua famiglia stiano benissimo a Milano (dove sono stati avviati anche progetti extra-sportivi).

C’è poi il capitolo del presunto dualismo con Hakan Calhanoglu. Un qualcosa che però verrà verificato solo nelle prossime settimane. Il turco è stato titolarissimo quando Marcelo era infortunato. Stesso discorso, ma a parti inverse, con l’ex Milan ai box. Insomma, per vedere davvero chi sia il play titolare dell’Inter basterà aspettare le prossime settimane (e magari allora ci saranno delle novità in merito al futuro di questo o quel calciatore).

Con un finale di stagione bollente – da inferno o paradiso – per Brozo, ma pure per tutti gli altri calciatori nerazzurri, è impossibile sostenere con certezza quale possa essere il futuro di tanti componenti della rosa interista. Le uniche certezze sono un’intesa scritta con la Beneamata sino al 2026 e l’intenzione di essere determinante in questo epilogo di annata. Per tutto il resto c’è ancora tempo.

