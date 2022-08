Inter e Renate hanno trovato l’accordo, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, per rinnovare il prestito del giovane Marco Baioni. Il calciatore, protagonista di un’ottima annata con la maglia dei brianzoli, resta comunque di proprietà della Beneamata, ma continuerà a militare, almeno in questa stagione, nelle giovanili del club la cui prima squadra milita in Lega Pro.