Domani, intorno all’ora di pranzo, come appurato da FcInterNews, Tomas Palacios sosterrà le visite mediche al CONI. Successivamente, dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva, il mancino, classe 2003, si recherà, come da programma, in Viale della Liberazione, per firmare il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime cinque stagioni.

L’argentino, non avendo passaporto comunitario, sarà tesserato come extracomunitario.