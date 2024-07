Mentre Joaquin Correa attende proposte concrete per il proprio futuro, un altro club ha chiesto informazioni sul conto del Tucu. Si tratta del Betis Siviglia di Manuel Pellegrini, che già in passato aveva manifestati interesse verso l'attaccante.

Il suo nome è tornato di moda nei discorsi tra l'agente Alessandro Lucci e gli andalusi per Juan Musso, portiere dell'Atalanta in cerca di un posto da titolare altrove. Approfittando della situazione, il Betis ha chiesto lumi sulla situazione dell'argentino, che con un contratto in scadenza tra un anno e trovandosi fuori dai programmi nerazzurri potrebbe essere una ghiotta opportunità di mercato. Correa, tra l'altro, aveva giocato a Siviglia in passato, ma nell'altra squadra locale. E per questo non rifiuterebbe un ritorno in Spagna, meta gradita come la permanenza in Italia.

Bisogna solo capire se l'interesse del Betis si tramuterà in offerta oppure rimarrà tale.



