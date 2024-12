Che Nico Paz piaccia molto all'Inter ormai non è un mistero. Il talentuoso argentino in forza al Como ha dimostrato al primo anno di Serie A di essere a proprio agio, mostrando qualità indiscusse. Un profilo per il quale Javier Zanetti si è mosso personalmente andandolo anche a vedere dal vivo e che anche a San Siro lunedì scorso ha confermato il proprio valore. Tecnicamente il Real Madrid ha il diritto al 50% di una futura rivendita ma potrebbe pensare di farlo ritornare per gestirne il futuro, versando 12 milioni di euro nelle casse del Como. Una clausola che vale fino al 2027 ma che già la prossima estate, vista la crescita del giovane e l'interesse emerso nei suoi confronti, potrebbe essere esercitata.

Resta però il fatto che per lui in questo Real ci sarebbe poco spazio, perché nel ruolo le Merengues hanno già Jude Bellingham, Brahim Diaz e Arda Guler. Poche opportunità di trovare minutaggio, in poche parole, vista anche l'età media della concorrenza. Ecco che in casa Inter si potrebbe così considerare un'operazione Achraf Hakimi bis: acquistare Nico Paz dagli spagnoli garantendo loro una clausola di recompra e mantenendo così i costi più bassi. Dopo tutto, dalla dirigenza fino a Simone Inzaghi concordano tutti sul valore dello spagnolo naturalizzato argentino, che porterebbe all'Inter qualità di dribbling e fantasia da impiegare a centrocampo (magari da mezzala offensiva) o come seconda punta.

C'è ovviamente da lavorare, però è chiaro come Paz rientri tra i profili per cui la proprietà si esprimerebbe favorevolmente. E sponda giocatore, un eventuale trasferimento dal Como all'Inter rappresenterebbe uno step graditissimo, pur rinunciando a un futuro nel Real Madrid.

