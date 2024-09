Simone Inzaghi, dopo il positivo pareggio per 0-0 contro il Manchester City in Inghilterra, ha concesso il giorno libero ai suoi calciatori. Si sono tuttavia allenati ad Appiano Gentile – come appurato da FcInterNews – Tajon Buchanan, Federico Dimarco, Joaquin Correa, Tomas Palacios e Marko Arnautovic, ossia quei calciatori indisponibili per l’esordio in Champions League per infortuni, febbre o semplicemente perché non inseriti in lista.

Cresce intanto l’ottimismo per Dimarco. Chiaramente i prossimi giorni saranno decisivi, ma le sensazioni sono sempre più positive per la convocazione del laterale contro il Milan.