Anche oggi l'Inter di Simone Inzaghi, in attesa che si sblocchi la situazione Pavard e dell'ufficialità di Alexis Sanchez, prosegue il lavoro in vista della seconda giornata di Serie A in programma per lunedì prossimo contro il Cagliari. Ritrovatasi ad Appiano Gentile in mattinata, la squadra ha svolto un allenamento nel corso del quale ha ritrovato Darmian, totalmente recuperato dall'acciacco dei giorni scorsi, e affrontato l'U18 nerazzurra in una partitella. Di seguito le foto del training odierno pubblicate su Inter.it.