In attesa del rientro del resto dei nerazzurri ancora in vacanza e all'indomani della bomba di mercato che ha sconvolto gli equilibri di casa Inter, continua la preparazione pre-season del gruppo di Simone Inzaghi già ad Appiano Gentile. Alla Pinetina nella giornata di oggi era presente anche parte della dirigenza (LEGGI QUI), nella fattispecie il trio 'mercato' composto da Marotta, Ausilio e Baccin, arrivati al Centro di allenamento Suning per trascorrere un po' di tempo a fianco della squadra e dello staff di Inzaghi che anche oggi hanno svolto il canonico allenamento. Terza giornata di lavoro per i finalisti di Istanbul. Di seguito alcune foto del training quotidiano pubblicate dal club tramite i social.

L'allenamento mattutino dei nostri Nerazzurri #ForzaInter — Inter (@Inter) July 15, 2023