Riprenderà domani la preparazione dell'Inter in vista della super sfida contro la Juventus. Quest'oggi, però, ad Appiano Gentile hanno svolto lavoro personalizzato di recupero sia Hakan Calhanoglu sia Juan Cuadrado, entrambi con l'obiettivo di essere a disposizione di Simone Inzaghi per il match coi bianconeri. Ancora terapie, invece, per Alessandro Bastoni.