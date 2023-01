Ancora lavoro a parte per Marcelo Brozovic. Il croato, riferisce Sky Sport, non ha svolto la seduta mattutina coi compagni e quindi è destinato a rimanere fuori dall'undici iniziale del match contro il Napoli: si va quindi verso la conferma di Hakan Calhanoglu in cabina di regia. In attacco, invece, Simone Inzaghi avrà l'imbarazzo della scelta visto che tutti e quattro gli elementi saranno a sua disposizione; a contendersi la maglia da titolare sono Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con Joaquin Correa più indietro.