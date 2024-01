Chi meglio di Fatih Terim può descrivere Calhanoglu e Yildiz? Il decano degli allenatori turchi, alla Gazzetta dello Sport, parla dei due connazionali che stanno trascinando Inter e Juventus in cima alla Serie A. "Calhanoglu è uno dei miei figli calcistici. Yildiz è un gran talento e mi piace moltissimo. Avere due connazionali nella sfida scudetto tra Inter e Juventus è un orgoglio per la Turchia", dice l'Imperatore.

Yildiz ha solo 18 anni, ma tra Natale e questo inizio di 2024 è esploso in tutta la sua bellezza: stupito?

"Più che sorpreso, sono contento. E lo sono tutti in Turchia: la speranza è che possa nascere una stella, Yildiz è già andato in gol anche con la nazionale maggiore. Kenan sta dimostrando di avere un grandissimo talento, di questo passo il futuro sarà il suo".

Domenica il gioiellino della Juventus debutterà nel derby d’Italia e a San Siro. Di fronte si troverà Calhanoglu, leader dell’Inter e della Turchia.

"È un’ottima cosa per la nazionale del mio amico Montella, a cui auguro il meglio per l’Europeo".

Nel 2013, quando debuttò in nazionale con lei, Calhanoglu giocava trequartista o mezzala. Sorpreso di vederlo così determinante in regia?

"Inzaghi, un altro allenatore che stimo, ha avuto una bella intuizione. Hakan ha sempre avuto grandissime qualità, ma ora è più maturo e completo. È un leader".

Calhanoglu è il miglior centrocampista della Serie A?

"Direi proprio di sì: è intelligente, fa girare la squadra, serve assist e fa anche gol. Hakan è uno dei migliori registi anche a livello europeo. Calhanoglu ha anche un altro pregio…".

Quale?

"Migliora ogni giorno".

Chi vede favorita per lo scudetto?

"Inter e Juventus sono vicine, mi immagino un duello fino a maggio. Peccato che il Milan sia un po’ staccato. Ma il Milan sarà sempre il Milan, un club che ho nel cuore assieme alla Fiorentina".

