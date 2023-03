Alexis Sanchez rompe il silenzio. E lo fa parlando del suo periodo all'Inter e del divorzio che l'ha portato a sposare poi il progetto del Marsiglia: "All'Inter ero tranquillo... mi hanno dato la possibilità di dimostrare? Ho detto che avrei accettato le critiche se mi avessero fatto giocare e se avessi fatto male. In quel caso avrebbero avuto ragione, ma se invece mi giudicano e non mi danno il tempo di dimostrare... è stato ingiusto. Era un leone in gabbia " tuona il Niño Maravilla ai microfoni di TVN .

Il cileno rincara poi la dose raccontanto un retroscena che lo lega a Simone Inzaghi: "Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan avremmo perso. Gli ho detto 'Mister, possiamo perdere, attento'. Ed è successo. Non gli ho più detto niente, in quel momento dovevo essere come un elefante: bocca chiusa e orecchie grandi. Poi l'Inter fu sconfitta, ma perché non mi ha fatto giocare?" chiosa Sanchez, in tono polemico.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!