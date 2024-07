Continuano i cambiamenti nella catena di controllo dell’Inter, dopo il subentro da parte di Oaktree alla guida del club nerazzurro. Nelle scorse settimane, riporta Calcio e Finanza, sono state cambiate le governance anche delle varie holding lussemburghesi legate all’Inter: in particolare, quindi, in tutte e tre le società (Great Horizon, Grand Sunshine e Grand Tower) i precedenti amministratori, ovverosia Yan Chen, An Jiang e Gillermina Morosi erano stati sostituiti da manager di Oaktree. Tra questi, c'è anche Katherine Ralph, inserita nel CDA del club nerazzurro, che è stata anche nominata amministratrice unica di International Sports Capital Spa. Si tratta della società italiana che ha in pancia il 31% dell’Inter, creata in passato dall'ex presidente Erick Thohir e acquisita nel 2019 dal fondo LionRock attraverso un veicolo basato alle isole Cayman, LionRock Zuqiu.

Classe 1978, Katherine Ralph si è laureata con lode in storia e un master presso l’Università di Cambridge, e si è laureata cum laude con un LL.M. in diritto bancario, societario e finanziario presso la Fordham University. Abilitata alla professione legale in Inghilterra e Galles e nello Stato di New York, parla italiano e prima di trasferirsi a Oaktree nel 2013 ha trascorso oltre nove anni presso Linklaters LLP nel team di Restructuring and Insolvency a Londra, dove si è specializzata in ristrutturazioni e insolvenze transfrontaliere. Attualmente, oltre ad essere nel CdA dell’Inter, Katherine Ralph è managing director nella sede di Londra di Oaktree, in particolare “fornisce consulenza dedicata alle transazioni e alle ristrutturazioni”, si legge nel profilo sul sito del fondo californiano, oltre a fare “parte di diversi consigli di amministrazione delle società partecipate di Oaktree in vari settori e giurisdizioni”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!