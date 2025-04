"Abbiamo chiesto ulteriori immagini per farlo vedere all'interno di 'Open Var', ma non ci sono state fornite". Sono le parole di Giorgia Rossi, giornalista di DAZN, durante il classico appuntamento televisivo domenicale che si focalizza sui più importanti casi da moviola. Il riferiemento è sull'episodio della netta trattenuta di Ndicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma, che anche per i vertici arbitrali era da sanzionare con un calcio di rigore a favore dei nerazzurri (RILEGGI QUI).

Grave l'errore di Michael Fabbri, arbitro del match che comunque non verrà fermato, e della sala VAR, dove non è arrivato il richiamo di Di Bello e del suo collaboratore Piccinini, che hanno confermato la decisione di campo. "La trattenuta di Ndicka è chiara e inizia molto prima che la palla arrivi nella zona di Bisseck - conferma anche Luca Marelli durante la trasmissione -. In situazioni di questo tipo si tiene conte anzitutto di una cosa: se il giocatore che si trova in vantaggio, nello specifico Bisseck, si aiuta a sua volta con le mani oppure fa qualcosa per ostacolare l'avversario, Ndicka. Il difensore dell'Inter non ha fatto niente di tutto questo, anzi ha subito una trattenuta prolungata da parte di Ndicka che ha usato entrambe le mani per fermarlo. L'arbitro Fabbri ha valutato male e il Var sarebbe dovuto intervenire perché era calcio di rigore".

