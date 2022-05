Per lei chi sarà campione? "Il calendario dell’Inter è migliore: può far sei punti. In ogni caso, il Milan è inferiore all’Inter e, se ce la facesse, sarebbe merito del tecnico".

La sorprende di più il vantaggio scudetto sprecato dall’Inter o la situazione del Cagliari? "Le due squadre dovrebbero prendersela solo con se stesse... L’Inter ha buttato via un buon vantaggio e si deve rincorrere con più pressione. Per fortuna è arrivata la Coppa Italia".

Pensa a un effetto Coppa Italia sulla corsa finale dell’Inter?

"Sicuramente, ti dà carica. Quella sera avete visto la bella foto di Brozo che fuma? L’avessi fatta io, mi avrebbero massacrato, ma è solo ipocrisia: che male c’è nel farsi una sigaretta in compagnia, se poi in campo corri? Rende ancora più bello un trionfo...".

Chi l’ha colpita di più nella stagione dei nerazzurri?

"Perisic! In questi due anni a tutta fascia è diventato un giocatore imbarazzante, incredibile. L’Inter doveva rinnovare a tutti i costi e al più presto Brozo e lui: con il primo l’ha fatto, col secondo no e non me lo spiego".

Cosa c’è stavolta nel cuore del cagliaritano Barella?

"Non so cosa farei al suo posto, forse non l’avrei giocata perché è più facile... Conosco Nicolò, so quanto ami Cagliari, ma deve fare il suo lavoro, cercare lo scudetto. È giusto così. Di sicuro, non sarà semplice, il tarlo l’avrà in testa".

