E' un José Mourinho particolarmente carico quello intercettato allo stadio Nazionale di Jamor, sede dell'amichevole tra Portogallo e Croazia. Ai cronisti presenti, il nuovo tecnico del Fenerbahçe ha fatto il suo pronostico per gli Europei, bocciando clamorosamente l'Italia detentrice del titolo: "Le favorite per gli Europei? Tutti la pensano come me. Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna. L'Italia non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora".

Parlando del suo approdo in Turchia, lo Special One si è lasciato andare ad alcune frecciatine contro le sue ex squadre: "Mi mancava giocare per vincere, lottare per non poter perdere neanche un punto mi motiva: non era così né alla Roma - anche se dicevano il contrario - né al Tottenham".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!