A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan, Beppe Marotta, ad sport nerazzurro, si sofferma davanti alle telecamere di Sport Mediaset per inquadrare il derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Quanto è importante la partita di questa sera?

“È un test importante per la crescita della squadra, spero che sia uno spot per il calcio. E sono felice che l’affluenza sia numerosa: è una bella risposta alla crisi che ci siamo lasciati alle spalle. Per noi la Coppa Italia manca in bacheca da 11 anni ed è giusto cercare di riconquistarla. Oggi è una partita importante ma anche difficile contro un avversario forte”.

È una partita che può influenzare il campionato?

“No, assolutamente. C’è l’onore e il prestigio di essere qua ma entrambe lotteranno fino alla fine per il campionato, anche se una stasera sarà eliminata”.