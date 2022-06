Il futuro di Romelu Lukaku sarà al Chelsea, all'Inter o in un'altra squadra? Se lo chiedono in tanti. E in tanti l'hanno chiesto a Big Rom nel ritiro del Belgio: come riporta La Gazzetta dello Sport, "l’attaccante ha abilmente rispolverato il suo italiano per salutare e spiegare cordialmente che di futuro “non può parlare”. A volte, però, basta anche un gesto per assecondare una tendenza di gradimento, perché la prospettiva di tornare all’Inter è qualcosa che Lukaku pondera con attenzione", si legge sul sito della rosea.