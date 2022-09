L'Inter dice no al razzismo. E lo fa rilanciando la campagna BUU a poche ore dalle polemiche per i cori di stampo antisemita intonati durante il derby contro il Milan: "Siamo Fratelli del Mondo dal 1908 - si legge in un tweet del club nerazzurro -. È un impegno che ci siamo presi da sempre. È nella nostra storia, è la nostra indole. Brothers Universally United #NoToDiscrimination".