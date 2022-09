Con un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat manda un doppio appello ai tifosi, ma anche all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, dopo la sconfitta di ieri contro il Milan: "Peccato aver perso ieri il derby. L'Inter ha giocato male, tutti dicono che andrebbe cambiato il portiere. Io ho molto rispetto per Samir Handanovic, ma penso che sia l'ora di André Onana: è un portiere con molta qualità e per me deve giocare. Non sono preoccupato perché siamo solo all'inizio del campionato, è vero che i punti persi oggi contano per il futuro ma anche il Milan avrà un momento in cui sbaglierà. L'inizio dell'Inter è stato campionato, ma ogni squadra perde molte partite. Tra 2-3 mesi sono sicuro che toccherà al Milan o alla Juventus, dobbiamo avere fiducia in questa squadra. Si è visto ieri che mancava Romelu Lukaku, con un giocatore così puoi cambiare molte cose. So che siete tutti tristi per la sconfitta nel derby, ma dovete avere fiducia nella squadra e nell'allenatore, che per me è bravo. Dobbiamo aiutare tutti, so che tutti dicono che il presidente deve andare via ma io dico no perché abbiamo iniziato il campionato e dobbiamo aiutare tutti. Vediamo l'anno prossimo, ma quest'anno possiamo fare delle buone in campionato. Aspettiamo la reazione della squadra contro il Bayern Monaco, ma con Lukaku sarebbe stato molto diverso. Vediamo. Forza Inter".