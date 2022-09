Ieri sera, Martin Satriano ha vissuto una delle più belle serate della sua giovane carriera all'Arechi, stadio che ricorderà per sempre perché quello del suo primo gol segnato in Serie A. "Ci ho parlato dopo la partita, ovviamente è molto felice perché stava giocando molto bene nelle ultime gare ma era difficile segnare. Quando ha un’occasione, lui segna, come è accaduto ieri”, ha raccontato Nick Maytum, agente dell’attaccante dell’Empoli, a Grandhotelcalciomercato.com.

La scelta di lasciare l'Inter, dopo il prestito in Ligue 1 al Brest, per maturare in prestito agli azzurri è arrivata per un motivo preciso, spiega il suo procuratore: "C'erano alcune squadre interessate in Francia, Inghilterra e Italia, ma l’Empoli è famoso per aiutare i giovani a crescere. Inoltre, Martin era molto felice per il fatto di poter fare tutta la preparazione con una squadra. Ho parlato con il Nizza e il Southampton prima dell’inizio del mercato estivo, perché lo avevano seguito e credo che continueranno a farlo se continua così, ma niente di concreto. All’Empoli sta bene e soprattutto in questo momento della sua carriera nel quale deve esplodere è importante che giochi, visto che c’è il Mondiale a novembre: spero possa continuare a giocare quasi tutte le partite da titolare e che possa continuare a segnare per avere l’occasione di essere convocato”.