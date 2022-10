"Lukaku? La società ha fatto un comunicato: ha avuto in risentimento alla cicatrice. Era in un momento buono e stava rientrando, adesso dovrà pazientare ancora un attimo e rimanere a riposo. Nel fine settimana farà altri esami e vedremo se potrà tornare a disposizione per le ultime di campionato". Lo dice Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter intervistato anche da Sport Mediaset alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Essere qui da qualificati dopo un'impresa è una soddisfazione.

"Assolutamente sì. Domani non conta a livello di classifica, ma sarà una partita importante perché sappiamo qual è la forza del Bayern. Faremo una partita organizzata e seria".