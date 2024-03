Simeone ha definito l'Inter una delle squadre più forti in assoluto... Considerazioni che l'ex compagno di squadra del Cholo, nonché oggi avversario in Champions League, Simone Inzaghi ha così commentato a Prime Video: "Sono parole che fanno piacere. Cholo è stato un grandissimo compagno di squadra, è una persona splendida e la sua carriera non c’è bisogno che ve la presenti io. Sappiamo che troviamo una squadra forte, con un percorso in casa strepitoso in Liga. Sappiamo che troveremo grandi difficoltà e che dovremo fare una partita organizzata e intelligente. L’Atletico sa fare tutto, sa difendersi bassa, sa palleggiare, usa i terzi, ha varie possibilità. È una squadra internazionale che sa giocare queste partite perché le giocano da tanti anni con lo stesso allenatore e tanti giocatori che sono qui da tanto tempo. Dovremo fare un'ottima gara".

Con tutto questo vantaggio in Serie A quanto è importante passare il turno?

"Per quanto riguarda la Serie A sappiamo il percorso avuto fino ad oggi e sappiamo del vantaggio, ma al momento la lasciamo da parte. Dobbiamo pensare alla prossima gara, come tante volte fatto in stagione. Venerdì pensavamo intensamente al Bologna, poi da sabato, finita la partita, abbiamo avuto questi tre giorni per cercare di preparare al meglio la partita contro l’Atletico".

