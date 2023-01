Se da un lato Milan Skriniar si attende un rilancio da parte dell'Inter per arrivare al rinnovo del contratto, in casa nerazzurra dopo l'ultimo incontro filtra un (molto) cauto ottimismo per una felice conclusione della trattativa. Vero è che il giocatore ha manifestato l'intenzione di rimanere, ma è altrettanto vero che non è ancora stata trovata la quadra. La dirigenza ha deciso di non pressarlo troppo, visto che la sua testa ora deve essere sul campo e che non è in programma una cessione a gennaio. Al di là dell'ottimismo, però, la società non esclude l'epilogo peggiore, un addio a fine stagione da calciatore libero.