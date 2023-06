Si chiama Vasco Donato Walz, è un centrocampista del Borussia Dortmund nato in Germania ma con origini italiane, nello specifico di Montefalcone di Val Fortore, paese in provincia di Benevento da dove arriva suo padre e dove torna spesso con tutta la famiglia, e soprattutto va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Di lui si occupa il quotidiano locale campano Ottopagine, che rivela come Inter e Juventus siano pronte a fare una ghiotta offerta per fargli firmare un triennale. Su di lui anche squadre della Bundesliga, olandesi, belghe e austriache. La grande stagione giocata con l’Under 19 guidata da Mike Tullberg non è passata inosservata. Walz è andato in gol in Youth League in casa del Manchester City, poi è stato protagonista nei match ad eliminazione diretta contro il Paris Saint Germain e dello sfortunato quarto di finale perso ai rigori con la Dinamo Zagabria.

Walz e famiglia gradiscono particolarmente le piste italiane, e lui stesso è attratto dall'idea di poter giocare con la Nazionale azzurra. C'è comunque da tenere testa allo stesso BVB, che vorrebbe tenersi il giocatore e gli ha già proposto un primo contratto da professionista con un progetto ben chiaro: farlo allenare con la prima squadra e cominciare a testarlo con la selezione Under 23. Walz, nato il 15 ottobre 2004, è gestito dalla Leaderbrock Sports, società che ha tra gli assistiti atleti del calibro di Pedri e Ferran Torres del Barcellona e tanti altri giovani talenti in giro per l’Europa. In questi giorni il centrocampista italo-tedesco è in vacanza in Italia prima di tornare a Dortmund e prendere una decisione sul futuro.

