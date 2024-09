"I tifosi dell'Inter hanno deciso", fa sapere il club nerazzurro tramite i canali social attraverso i quali rende noto il 'Man of The Match' di Udinese-Inter, gara carambolesca che ha reso i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi, caduta in casa contro il Milan nello scorso turno. Davide Frattesi l'ha aperta, Lautaro Martinez ha raddoppiato, prima per la squadra poi individualmente, scacciando i fantasmi che la rete di Kabasele aveva quasi rievocato. Ininfluente il gol nel finale di Lucca perché il Toro si era finalmente sbloccato, spezzando un digiuno lungo quasi cinque mesi, aveva sottoscritto una doppietta ipotecando una vittoria che alla fine può festeggiare.

Prestazione che frutta al capitano nerazzurro il titolo di miglior giocatore di Inzaghi della partita del Bluenergy Stadium: "Il Man Of The Match, offerto da Qatar Airways, di Udinese-Inter è... 'EL TORO'" si legge nel post social dei campioni d'Italia.



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!