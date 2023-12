L'Inter è in pole position per aggiudicarsi Piotr Zielinski nel caso di una definitiva rottura col Napoli. Secondo Tuttosport, infatti, è pronto un quadriennale da 4,5 milioni a stagione. Discorsi avviatissimi, per anticipare la Juventus e garantire un altro giocatore in una mediana nel quale il polacco potrebbe prendere il posto attualmente coperto da Klaassen, che ha un accordo di un anno con opzione e non verrà trattenuto.

L'unico sospetto in casa Inter è che l'entourage di Zielinski possa usare i nerazzurri per giocare di sponda nelle trattative per il rinnovo col Napoli.