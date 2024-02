Non ci saranno discorsi sul rinnovo di contratto, tra Inter e Simone Inzaghi, finché non saranno raggiunti gli obiettivi stagionali. Lo riporta oggi Tuttosport, secondo cui la concentrazione massima di tutti nel club nerazzurro è la seconda stella.

Non solo, perché l'allenatore è fortissimamente convinto di poter arrivare in fondo anche in Champions League nel caso in cui dovesse superare l'Atletico Madrid. Il turnover visto a Lecce diventerà abitudine perché tiene tutti in tensione e si è dimostrato proficuo.

A primavera Steven Zhang dovrebbe tornare a Milano, potrebbe farlo proprio nel periodo di festeggiamenti per il tricolore e a quel punto potrebbe "sincronizzare" la scadenza di contratto del tecnico con quella di Marotta, Ausilio e Baccin, estendendo l'accordo a giugno 2027.