Più passano i giorni, più il divorzio tra Antonio Conte e il Tottenham sembra avere maggiori possibilità di concretizzarsi. L'ultimo elemento che spinge per questo scenario è una clausola che, stando alle informazioni raccolte dal Telegraph, sarebbe presente nel contratto firmato dall'ex Inter con gli Spurs: tale clausola consentirebbe infatti a Conte di scegliere di rimanere per altri 12 mesi se il club finisse la stagione tra i primi quattro posti in Premier League. Tradotto in termini economici, la società londinese si vedrebbe in quel caso costretta a pagare altri 15 milioni di sterline al salentino (se questo, ovviamente, fosse ancora in carica al termine dell'attuale annata).