Continuano ad emergere dettagli riguardanti gli avvicendamenti della Curva Nord dell'Inter, dettagli portati alla luce da Andrea Beretta, l'ex capo curva oggi agli arresti per l'omicidio di Andrea Bellocco del 4 settembre scorso e nome di spicco nell'inchiesta che ha travolto le due curve delle squadre di Milano. L'ex ultrà diventato collaboratore di giustizia, durante un ennesimo interrogatorio davanti agli inquirenti della Procura, ha indicato il 'giorno 0' della presa di potere del direttivo della Nord smantellato dopo lo scoppio dell'indagine.

Tutto ebbe inizio il 26 dicembre del 2018, data passata tristemente alla storia per la morte dell'ultrà nerazzurro Daniele Belardinelli (Dede), travolto e ucciso da una macchina durante degli scontri armati tra tifosi interisti e napoletani. "La morte di Belardinelli è stata la scusa per cui dopo noi siamo entrati a comandare la Curva Nord", ha riportato Sportmediaset a proposito del discorso di Beretta agli inquirenti durante il quale ha spiegato nel dettaglio la dinamica degli scontri che portarono poi alla morte di Dede e alla successiva perentoria decisione presa da Vittorio Boiocchi di destituire i leader che fino a quel momento avevano 'comandato'.

"Allora ho capito che Boiocchi voleva prendere il controllo, però aveva bisogno di una scusa ed entro in gioco io, io avevo fatto l'azione, allora gli serviva il veicolo per prendere il potere - si legge nella ricostruzione di Beretta a proposito della conversazione avuta con Boiocchi -. Guarda, prendiamo in mano questa situazione io e te, tu fai il frontman e io sto dietro in caso di problemi. Faremo una riunione con tutti i capigruppo, li sollevo dall'incarico e prenderemo in mano la situazione noi". Cosa che poi effettivamente si verificherà poco dopo: "Tutti erano in cerchio davanti al Baretto, lui espone la problematica e li solleva tutti dall'incarico, non dice una parola a nessuno, qua stai parlando proprio della malavita, capito? Hanno abdicato e noi abbiamo preso in mano la situazione".

