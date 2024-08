La trattativa tra l'Inter e l'Independiente Rivadavia per Tomas Palacios entra nel vivo. Il club nerazzurro - informa Sky Sport - ha presentato un'offerta da 6,5 milioni di euro per il difensore classe 2003. Nella giornata di domani, probabilmente in mattinata, è in programma un incontro a Milano con il direttore sportivo de La Lepra per portare avanti la trattativa e trovare l'intesa definitiva.

Importante ricordare che nelle scorse ore l'Independiente Rivadavia e il Talleres hanno raggiunto un accordo verbale per il cartellino dell'argentino, ora sempre più vicino a vestirsi di nerazzurro.

