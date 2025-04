La mattinata di lavoro ad Appiano Gentile porta nuovi aggiornamenti di formazione in casa Inter, con una grande novità in difesa rispetto a quanto circolato nelle scorse ore. Come riportano i colleghi di Sky Sport, oggi contro il Cagliari sarà Carlos Augusto (al posto di Bastoni) a completare la difesa a tre con Bisseck e De Vrij.

Confermato l'esordio da titolare a destra per Zalewski, con il rientro di Dimarco sulla fascia opposta. In mediana Frattesi con Calhanoglu e Barella, mentre in attacco toccherà ad Arnautovic affiancare Lautaro.

La formazione dell’Inter vs Cagliari



Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro @SkySport @MatteoBarzaghi — Andrea Paventi (@APaventi) April 12, 2025

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!