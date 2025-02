In attesa della fine dell'allenamento, attualmente in corso, e della partenza nel tardo pomeriggio per Coverciano dove l'Inter andrà in ritiro prima della sfida di domani contro la Fiorentina, le indicazioni trapelate fin qui dalla Pinetina sulla possibile formazione di Inzaghi contro la squadra di Palladino sono ancora poche. Il tecnico dei campioni d'Italia vorrà difatti aspettare l'allenamento di rifinitura di domattina prima di prendere la decisione finale. Tuttavia Sky Sport abbozza una primordiale ipotesi di formazione nerazzurra con gli elementi a disposizione raccolti fino a questo momento.

Al Franchi, Inzaghi, approfittando dell'emergenza in distinta della squadra viola, vorrebbe poter far rifiatare qualche giocatore per recuperare qualche energia dopo il derby. Secondo la bozza di Sky potrebbe essere arrivato il tanto atteso ritorno di Francesco Acerbi dal primo minuto, che dovrebbe prendere posto nell'undici iniziale tra Bisseck e Bastoni, a protezione di Sommer. Centrocampo affidato a destra a Denzel Dumfries, costretto a saltare per squalifica il match di ritorno contro la squadra fiesole in programma per lunedì prossimo a San Siro, Calhanoglu in cabina di regia, Mkhitaryan sulla mezzala sinistra e Carlos Augusto che lascia rifiatare Dimarco. Ballottaggio tra Barella e Frattesi per la mezzala destra, posizione per la quale sembrerebbe in vantaggio l'ex Sassuolo. Attacco affidato all'indomabile capitano, affiancato possibilmente da Mehdi Taremi che lascerebbe riposare Marcus Thuram. Ma anche questo è un dubbio che Inzaghi scioglierà soltanto domani quando, solo dopo aver accertato le condizioni fisiche dell'iraniano deciderà se schierarlo dall'inizio o se chiedere gli straordinari al francese.

