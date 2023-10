L'Inter come bestia nera del Benfica: ormai è un dato fatto dopo i freschi precedenti in Champions dei portoghesi contro i nerazzurri nelle ultime due edizioni. Trend pessimo che i benfiquisti hanno sperimentato anche ieri sulla propria pelle e che va oltre il campo, come si può evincere da un curioso aneddoto raccontato da La Repubblica: "Un match analyst del club portoghese, spilletta al bavero, in fila per un espresso al bar dello stadio dopo la sconfitta. dice: 'Non sai a Lisbona quanto odiamo questa canzone', mentre San Siro intona "per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere", peana della scalata alla finale dei nerazzurri".

"Perché proprio l'Inter? Questo dice la faccia di Rafa Silva, dopo il terzo anticipo di fila di Pavard. L'identica espressione che avevano i dirigenti del Benfica a Montecarlo il 31 agosto, al momento della composizione dei gironi. Maledetta palla, maledetta pallina", si legge ancora sul quotidiano.