L'edizione milanese di Repubblica si è concentrata quest'oggi sul piano che WeBuild ha presentato a Milan e Inter per la ristrutturazione di San Siro. Il progetto avrebbe la firma dello studio Cmr di Massimo Roj, mentre spuntano i primi punti chiave: il rifacimento completo di tutto il primo anello, dunque un nuovo grande spazio costruito a parte ma comunicante con l’impianto, l'inserimento di un ristorante e un museo. C'è anche l'idea progettuale di lavorare per lo spazio esterno, in particolare l'accesso allo stadio e al parcheggio.