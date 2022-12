Nella giornata di ieri l'Inter ha annunciato ebay come nuovo di manica. La nuova partnership garantirà alle casse del club 5 milioni di euro a stagione, ma nel frattempo resta ancora aperta la questione dello sponsor di maglia. Come informa La Repubblica, "nonostante Digitalbits non abbia finora pagato quanto dovuto, non è escluso che fino a giugno prossimo il logo della criptovaluta continuerà a campeggiare sulle maglie della prima squadra nerazzurra". Da quel momento in poi si aprirà una nuova era.