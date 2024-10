Cominciano i movimenti in prospettiva per Jonathan David. L'attaccante canadese del Lille, in passato cercato dall'Atlético Madrid, lascerà il club francese a parametro zero a giugno e molti club si stanno già muovendo per provare a scavalcare la concorrenza e mettere le mani sul promettente giocatore. Il giovane è assolutamente concentrato sul presente e non vuole prendere decisioni affrettate, ma secondo la redazione di Relevo c'è un club che ha mosso già dei passi concerti: si tratta dell'Inter ha allacciato alcuni contatti nelle ultime settimane.

In corsa ci sono anche squadre di Premier League e non solo. Bisogna fare attenzione al costo dell'operazione, perché tra provvigione e stipendio non sarà un trasferimento facile.

