Marcus Thuram guida l'attacco della formazione tipo dei francesi che si sono distinti nei rispettivi campionati nazionali durante il week-end stilata da L'Equipe. Una scelta scontata vista la prestazione totale di Tikus, autore di una doppietta a Marassi nella gara che ha inaugurato la Serie A 2024-25: "In una partita dove niente è stato facile per l'Inter, ripresa sul 2-2 negli ultimi istanti dal Genoa, Marcus Thuram è stata una boccata di ossigeno. Dopo il suo Europeo complicato, il francese mette a segno una doppietta importantissima per evitare la prima sconfitta all'esordio. Un gol di destro, un altro di testa, il kit è quasi al completo per l'attaccante interista", il commento che si legge sul quotidiano transalpino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!