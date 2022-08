Arrivano ulteriori indiscrezioni da L'Equipe relative all'affare Milan Skriniar. Infastidito dalla testardaggine dei dirigenti dell'Inter, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è entrato a piè pari nel tavolo delle negoziazioni: il numero uno del club parigino ha fatto capire al club nerazzurro che si sarebbe preso il giocatore comunque a parametro zero. L'Inter, recependo questo atteggiamento come una vera e propria forma di minaccia, ha deciso di chiudere ogni spiffero di trattativa. Con la nuova offerta di 60 milioni più un giocatore che l'Inter non prenderà nemmeno in considerazione.